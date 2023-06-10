Село в Белгородской области дважды за день попало под обстрел ВСУ Гладков: село Новостроевка-Вторая дважды за день попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области за день дважды было обстреляно ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, повреждения получила одна хозпостройка и ЛЭП, аварийные службы работают на месте, последствия устраняются.

Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи, — написал губернатор Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил о визите в регион первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Вместе с ним губернатор отправился в населенные пункты Шебекинского округа, включая город Шебекино, где, по словам Гладкова, до сих пор остаются более 2,7 тысячи человек, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

Глава региона вместе с Кириенко встретились и поговорили с местными жителями. Губернатор рассказал, что шебекинцев вновь пытались уговорить покинуть город, но многие из них отказываются. Им оказывают гумпомощь, волонтеры привозят воду и продукты питания.