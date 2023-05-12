СЦКК ЛНР: ВСУ выпустили по Луганску две ракеты СЦКК ЛНР: военные ВСУ нанесли удар по Луганску двумя ракетами, тип вооружения уточняется

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 18.30 выпустили две ракеты по Луганску. В СЦКК добавили, что информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.30 по городу Луганск с применением двух ракет. Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется, — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР.

В СЦКК до этого сообщили, что военные ВСУ с помощью РСЗО HIMARS нанесли удары по населенным пунктам Алмазная и Золотое-1.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики считает, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей. Пасечник отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.