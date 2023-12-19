Сбежавшего в Армению мобилизованного ростовчанина вернули в Россию Армения вернула в Россию сбежавшего от СВО мобилизованного ростовчанина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Армения депортировала мобилизованного гражданина России, который сбежал от службы в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, 39-летнего уроженца Ростова-на-Дону задержали в Гюмри еще 7 декабря.

По информации канала, мобилизованный сбежал из госпиталя в Запорожской области весной этого года. Через несколько месяцев мужчина написал явку с повинной. В итоге россиянина обвинили по делу о самовольном оставлении части и отправили на военно-врачебную комиссию. Уже в ноябре мужчина повторно сбежал и уехал в Армению.

Жена бойца сообщила, что сначала с ней связались люди, представившиеся «сотрудниками военной полиции», а позднее и сам супруг, который предупредил, что в течение нескольких месяцев его вернут в Россию. 19 декабря выяснилось, что мужчина уже прибыл в Ростов-на-Дону, его доставили в Региональное Управление военной полиции по Южному военному округу.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий введение наказаний для добровольных участников специальной военной операции, совершивших преступления против военной службы. По данным пресс-службы Госдумы, в случае принятия законопроекта они будут нести ответственность наравне с профессиональными и мобилизованными военнослужащими.

В Госдуме уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как дезертирство, добровольная сдача в плен, сопротивление начальнику, а также уничтожение, повреждение или утрата военного имущества. Кроме того, на добровольцев могут распространить ответственность за симуляцию и самовольное оставление места службы.