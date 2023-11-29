Добровольцев на СВО могут начать наказывать за преступления против службы

Фото: МО РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий введение наказаний для добровольных участников специальной военной операции, совершивших преступления против военной службы, сообщили в нижней палате парламента. По данным пресс-службы Госдумы, в случае принятия законопроекта они будут нести ответственность наравне с профессиональными и мобилизованными военнослужащими.

В Госдуме уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как дезертирство, добровольная сдача в плен, сопротивление начальнику, а также уничтожение, повреждение или утрата военного имущества. Кроме того, на добровольцев могут распространить ответственность за симуляцию и самовольное оставление места службы. В настоящее время они не несут наказания за данные преступления, утверждают разработчики законопроекта.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны России готовит поправки в перечень ограничений для военной службы. Соответствующие изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе. Какие именно поправки вносит российское оборонное ведомство, пока неизвестно. Планируемый срок вступления поправок в силу — декабрь 2024 года.