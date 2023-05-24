Санаторий для больных туберкулезом загорелся под Тюменью Пожар в санатории для больных туберкулезом в Тюменской области ликвидирован

Фото: МЧС Тюменская область

В городе Заводоуковске Тюменской области произошел пожар на территории туберкулезного санатория, пламя могло перекинуться на лесной массив, но пожарные смогли быстро остановить возгорание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Обошлось без без жертв.

Около 18 часов поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по адресу: г. Заводоуковск, ул. Федеративная, 1. Возникла угроза перехода пожара на лесной массив, однако силами пожарно-спасательных подразделений и Авиалесоохраны огонь удалось быстро остановить. В настоящее время пожар ликвидирован, — сообщили в управлении МЧС по Тюменской области.

На тушение пожара привлекались девять человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе ведомства.

В местных СМИ опубликовали видео с места. На кадрах видно, что рядом с санаторием в Заводоуковске едва не загорелся лес.

Ранее в центре Москвы загорелась сауна в здании театра Et Cetera. Возгорание произошло на пятом этаже и распространилось на площади пяти квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. СМИ писали, что в результате пострадал пожарный, надышавшийся угарным газом.