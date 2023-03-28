Самолет с туристами совершил незаконную посадку на Байкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкомоторный самолет с туристами из Новосибирска совершил посадку на льду пролива Малое Море на Байкале. Заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов уточнил, что это является нарушением действующего законодательства. Туристы понесут административную ответственность за свои действия, сообщает «МК в Новосибирске».

Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства, — рассказал Рыжов.

Инспекторы заметили снижающееся воздушное судно во время патрулирования и направились к месту его посадки. В итоге на туристов составили протокол по административной статье, после чего злоумышленников выдворили с территории заповедника.

Ранее на Байкале машина с туристами провалилась под лед, мужчины успели выбраться из автомобиля и дождались помощи спасателей на его крыше. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, пострадавших успешно эвакуировали и доставили на берег.

В январе на озере Байкал погиб мужчина, провалившись под лед на снегоходе. Спасатели обнаружили транспортное средство подо льдом на глубине восьми метров, там же было найдено и тело погибшего. Как отметили в МЧС Бурятии, причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности.