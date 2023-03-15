Машина с туристами провалилась под лед на Байкале

Фото: vk.com/irk38mchs

Озеро Байкал, место происшествия

На Байкале машина с туристами провалилась под лед, мужчины успели выбраться из автомобиля и дождались помощи спасателей на ее крыше, пишет «КП — Иркутск» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области. По данным ведомства, пострадавших успешно эвакуировали и доставили на берег.

Мужчин эвакуировали с затонувшей машины, обогрели в вездеходе и в удовлетворительном состоянии доставили на берег. Глубина в месте провала один метр, толщина льда не более 10 см, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 14 марта в Ольхонском районе Иркутской области. Автомобиль с туристами ехал в Иркутск от мыса Тонкий по Байкалу, но у острова Хунук, который находился в 100 м от берега, машина пошла ко дну. Водитель и пассажиры успели выбраться из нее и вызвали сотрудников МЧС. Пострадавшие знали о запрете выезда на лед, однако умышленно нарушили его, пишет издание.

В январе на озере Байкал погиб мужчина, провалившись под лед на снегоходе. Спасатели обнаружили транспортное средство подо льдом на глубине восьми метров, там же было найдено и тело погибшего. Как отметили в МЧС Бурятии, причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону двое детей 10 и 12 лет погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.