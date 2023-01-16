Мужчина провалился под лед на снегоходе на Байкале

Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии мужчина провалился под лед на снегоходе на озере Байкал, сообщает «МК в Бурятии». Сообщение о его пропаже поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. После этого спасатели обнаружили подо льдом на глубине 8 метров снегоход, а затем и тело погибшего. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что причиной инцидента стало игнорирование мер безопасности при выезде на лед.

Предварительно, причиной трагедии стало игнорирование мужчиной мер безопасности при выезде на лед, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Трагедия произошла ночью 16 января в Баргузинском районе, когда мужчина 1988 года рождения выехал на снегоходе ориентировочно в местности Мыс Крестовый, после чего перестал выходить на связь. В ГУ МЧС по Бурятии напомнили, что на минувшей неделе вблизи этого места под лед провалились два транспортных средства, но тогда удалось избежать смертей. По словам спасателей, выход на лед озера опасно, пока его структура не станет плотной и устойчивой. Они уточнили, что передвижение по Байкалу запрещено до 10 февраля включительно

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов ранее рассказал, что лед может выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади. По словам специалиста, безопасным считается только толстый, прозрачный и однородный лед. Спасатель уточнил, что выходить на серый лед с пузырьками нельзя. Также он добавил, что многие крупные водоемы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.