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30 июля 2025 в 11:46

Самолет с собакой-штурманом на борту направляется в российский город

Самолет с собакой-штурманом по кличке Флаперон на борту приближается к Омску

Собака-штурман по кличке Флаперон, которая стала уникальным участником авиационной экспедиции «Вызов Арктики», находится на пути к Омску, сообщает портал Om1.ru. По его информации, необычный путешественник уже два года летает вместе со своими хозяевами — Дарьей Васильевой и Константином Захаровым. В «профессиональной» копилке пса уже 200 часов, проведенных вдали от земли.

Особенность Флаперона заключается в том, что он не просто пассажир. Во время полетов питомец носит специальные наушники и помогает экипажу. По словам Захарова, пес служит живым высотомером, поскольку всегда заранее знает, когда приближается земля.

Экспедиция «Вызов Арктики» проходит на самолетах-амфибиях Borey. За время путешествия участники уже посетили 25 городов от Урала до Поволжья. В 2026 году организаторы планируют охватить 50 городов в 25 российских регионах, включая самые удаленные территории страны: Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин.

Ранее кот из Ленобласти забрался в контейнер судна и провел там неделю, пока не прибыл в порт Балтийска в Калининградской области. Все это время животное обходилось без еды и воды. Сотрудники нашли его во время разгрузки, накормили и напоили. Мореплавателю дали новое имя Мафик, в честь платформ для контейнеров.

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