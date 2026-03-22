22 марта 2026 в 00:15

Иран заявил о новом уровне противостояния после удара по Димоне

Глава парламента Ирана Галибаф заявил о новой фазе противостояния с Израилем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что ракетная атака на Димон показала уязвимость Израиля. По его словам в соцсети X, противостояние перешло на новый уровень.

Галибаф отметил, что израильское воздушное пространство не защищено. Он подчеркнул, что неспособность перехватить ракеты в укрепленном районе означает начало новой фазы борьбы.

Иранский политик добавил, что для Тегерана настало время реализовать новые планы. Подробности этих планов он не раскрыл.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии. По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти удары стали частью ответной кампании Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи 28 февраля и будут продолжаться до вывода американских войск из региона.

Иран
Израиль
атаки
конфликты
