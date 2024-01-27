Самолет не смог вылететь из российского города из-за проблем с двигателем Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ из-за проблем с двигателем

Самолет российского авиакомпании S7 Airlines не смог вылететь из Улан-Удэ из-за проблем с двигателем, пишет Telegram-канал Babr Mash. Как отмечается, экипаж обнаружил неисправность в Boeing 737-800, когда уже начал набирать скорость. Судно вернули на стоянку.

По данным канала, инцидент произошел с рейсом Улан-Удэ — Москва (Домодедово). В Терминал вернули 160 пассажиров. Они улетят запасным бортом. Канал уточняет, что накануне самолет проходил техобслуживание и никаких неисправностей выявлено не было.

