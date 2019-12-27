https://static.news.ru/photo/a422b406-28b0-11ea-afcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 25 декабря, в Самаре таксист был вынужден принять у пассажирки роды. Вместе с женщиной ехал её муж.

По его словам, когда начались роды, автомобиль стоял в пробке. Водитель съехал на обочину, остановил машину и принял роды.

Родившегося мальчика хотели назвать Марселем, но он получил имя Денис — в честь водителя, передаёт KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Новгородской области попал в больницу после того, как сломал руку. Увидев выписку, пациент очень удивился, так как оказалось, что проводить другие медицинские манипуляции с ним можно только «после родоразрешения».