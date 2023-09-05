Сальдо: ВСУ открыли огонь по своим солдатам в Херсонской области

Фото: МО Украины

Артиллерия Вооруженных сил Украины атаковала своих военнослужащих, которые попытались покинуть позиции в Херсонской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, два спасшихся бойца 123-й бригады теробороны, которых отправили на острова и бросили на несколько дней без еды и боеприпасов, сдались в плен ВС РФ.

Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих, — заявил Сальдо.

Глава региона отметил, что старший из группы ВСУ был тяжело ранен. Он попросил его оставить, а сослуживцев уходить самим. Двоим военнослужащим удалость выйти на российских военных, добавил Сальдо.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что колонна ВСУ попала под огонь своей же артиллерии в районе населенного пункта Новоселовское под Купянском. По его словам, военная техника ВСУ начала двигаться в противоположном направлении, из-за чего ее ошибочно приняли за российскую колонну. В результате артиллерийского удара украинская техника была повреждена или уничтожена, а бойцы направились в ближайшую лесополосу.