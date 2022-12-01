Сальдо сообщил о строительстве оборонительных сооружений на берегу Днепра

Фото: МО РФ

В Херсонской области на левом берегу Днепра идут работы по возведению оборонительных сооружений, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что строительство идет высокими темпами, к процессу привлечено множество компаний.

На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний, — сказал Сальдо.

Он добавил, что на левом берегу Днепра иногда пропадает мобильная связь, перебои связаны с проведением большого количества работ по возведению оборонительных сооружений. По словам Сальдо, машины банально рвут кабели, которые приходится быстро восстанавливать.

Ранее Сальдо заявил, что украинские националисты разыскивают на правобережье в регионе людей, которые помогали готовить референдум о вхождении территории в состав России. Почти все члены избирательной комиссии прежде были перевезены на левый берег Днепра.

Глава региона добавил, что «массовая чистка» затронула местных бизнесменов, продолжавших работать под российским контролем над территорией.