Сальдо: националисты ищут в Херсоне людей, помогавших проводить референдум Сальдо: в Херсоне украинские националисты ищут помогавших проводить референдум людей

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Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты разыскивают на правобережье в регионе людей, которые помогали готовить референдум о вхождении территории в состав России. Почти все члены избирательной комиссии прежде были перевезены на левый берег Днепра, отметил он в Telegram.

По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды ведут проверку. Они ищут тех, кто помогал проводить референдум, — подчеркнул Сальдо.

Глава региона добавил, что «массовая чистка» затронула местных бизнесменов, продолжавших работать под российским контролем над территорией. По словам Сальдо, проверяют всех жителей областного центра, поскольку их «поголовно считают предателями».

Серьезная проверка «на симпатии к России» ожидает и тех, кто хочет выехать из Херсона через Чернобаевку, уточнил врио губернатора. Повестки в военкомат получают многие молодые мужчины, уверяет Сальдо.

Ранее внештатный советник Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что украинские силовики убили не менее 100 гражданских в Херсоне. Он утверждает, что еще около 200 пропали без вести. Задержания происходят каждый день, добавил Малькевич.