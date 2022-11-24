В Херсонской области заявили, что ВСУ расстреляли 100 человек Советник врио губернатора Малькевич: украинские силовики казнили не менее 100 мирных жителей в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что украинские силовики убили не менее 100 гражданских в Херсоне, передает ТАСС. Он утверждает, что еще около 200 пропали без вести.

Сейчас, по нашей информации, к сожалению, [в Херсоне] как минимум 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день, — сказал Малькевич.

До этого он рассказал, что в Херсоне «формируются группы зачистки», состоящие из украинских военнослужащих, сотрудников СБУ, иностранных наемников и местных добровольцев. Малькевич отметил, что украинская сторона «задержала уже несколько сотен мирных жителей»: по его мнению, Киев будет использовать их для обмена на своих пленных.

Представитель экстренных служб Херсона ранее заявил, что украинские силовики расстреляли в городе 39 пророссийских активистов. Кроме того, он утверждает, что ещё 74 человека увезли в неизвестном направлении.

Ранее западные СМИ опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.