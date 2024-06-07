Сальдо назвал сроки наполнения Каховского водохранилища Сальдо: Каховское водохранилище будет наполняться не менее двух лет

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вид на обмелевшее Каховское водохранилище в районе ГЭС

После восстановления плотины Каховское водохранилище будет накапливать воду не менее двух лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, восстановление «серьезнейшего объекта инфраструктуры» займет около года.

Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающей, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен, — заявил Сальдо.

Сальдо считает необходимым восстановить и плотину, и ГЭС, так как водохранилище обеспечит орошение сельскохозяйственных земель. По его словам, после разрушения плотины в Черное море было сброшено более 17 кубических километров воды.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановление дамбы Каховской ГЭС потребует нескольких месяцев работы, а не лет. По его словам, часть сооружения уцелела после удара ВСУ. Глава региона добавил, что масштаб разрушений относительно невелик. По его словам, очень больших сил и средств для восстановления не понадобится. Сама плотина также не разрушена полностью.