В Запорожье обозначили сроки восстановления дамбы Каховской ГЭС Балицкий: восстановление дамбы Каховской ГЭС потребует несколько месяцев работы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил ТАСС, что восстановление дамбы Каховской ГЭС потребует несколько месяцев работы, а не годы. По его словам, часть сооружения уцелела после удара ВСУ.

Мы недавно изучали масштаб разрушений, могу сказать, что специалисты, которые строили Саяно-Шушенскую ГЭС, приезжали, изучали, как можно это сделать. Там только разрушен бетонный козырек, дамба не вся разрушена, разрушен только верх. <...> Не буду давать прогнозы, но как только такая возможность представится нам, мы сделаем эту дамбу быстро, — отметил Балицкий.

Глава региона добавил, масштаб разрушений относительно невелик. По его словам, очень больших сил и средств для восстановления не понадобится. Сама плотина не разрушена полностью.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что общее число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек. Сообщение в его Telegram-канале появилось по случаю годовщины трагедии. Сальдо выразил сожаление в связи с гибелью людей и обвинил Украину в случившемся. Глава региона назвал подрыв Каховской ГЭС тяжелым испытанием также для органов власти, организаций и ведомств.