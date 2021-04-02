С 6-летней россиянки через суд требуют взыскать долги умершей матери

https://static.news.ru/photo/f99b24ee-93c2-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Колыванском районном суде оказался должник, который едва ли умеет считать. Ответчиком по делу о взыскании долга за ЖКУ выступила шестилетняя девочка, мама которой умерла, пишет «КП-Новосибирск».

К счастью, ребёнок не остался один. Сейчас заботу о ней взяли на себя бабушка и отец. Тем не менее, от погибшей мамы девочке достались и долги. Дело в том, что родительница владела долей в квартире, где не проживала с дочерью. После её смерти дошкольница стала наследницей части недвижимости, из-за чего долг повесили на неё.

Колывань — маленькая, все друг друга знают. Почтальон знал нашу историю, письмо из суда он передал её папе. Мы как открыли и прочитали, удивились: на девочку повесили долг за коммуналку, — рассказала бабушка ребёнка.

Общая сумма долга составляет 26 тысяч рублей и таких денег у семьи нет. Взыскать задолженность требует тепло-энергетическая компания «СибТЭК». В то же время родня, которая так же владеет остальной частью квартиры, оплачивать долг не собирается. В результате получается, что задолженность должен оплатить шестилетний ребёнок.

Впрочем, у компании своя позиция по этому делу. Там отметили, что долг должны оплатить законные представители девочки, что прописано в обращении. Впрочем, это не решает проблему того, что девочку доставили в суд и назначили ответчиком по данному делу.

Когда судья во время заседания увидела внучку, была очень удивлена. Спросила: «Как так?». А вот так, — рассказала бабушка ребёнка.

Сейчас семья просит пересчитать долг. Решение по данному вопросу ещё не принято — заседание отложили.

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