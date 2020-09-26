Руководство Кузбасса продлило ограничения по COVID-19 до 31 октября

https://static.news.ru/photo/4271916c-00a2-11eb-9098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Кузбасса продлило ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) до 31 октября 2020 года. Введённую в середине сентября изоляцию для людей старше 65 лет пролонгировали до 14 октября, рассказали в пресс-службе местного правительства.

Пенсионерам можно выходить из дома для визита в госучреждения, больницы, а также в случаях, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями. Кемеровская область с конца июля лидирует по показателям прироста заражённых в Сибирском федеральном округе (СФО). По информации регионального оперштаба, в субъекте за всё время выявили 9383 случая инфицирования COVID-19, из них 141 за минувшие 24 часа. Поправились 6883 человека, умер 101 человек, говорится на сайте областного правительства.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек.

За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, из них 99 человек умерли за последние сутки. Выздоровели 943 218 пациентов, в том числе 3068 за прошедший день. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения считает, что от коронавируса погибнет до двух миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет массово доступной.

Как рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что второй волной неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19. Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, заявив, что в РФ пока не завершилась первая волна COVID-19, хотя некоторый подъём заболеваемости наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро скончалась в возрасте 61 года. Накануне у неё был лабораторно подтверждён COVID-19.