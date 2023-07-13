Руководство амурского детсада начали допрашивать после заражения 17 детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство детского сада «Золотая рыбка» в Амурской области начали допрашивать после заражения 17 воспитанников, рассказали NEWS.ru в региональном управлении СКР. В ведомстве пояснили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось.

У нас зарегистрирован материал доследственной проверки. СК по городу Райчихинск занимается этим. Допрашивается администрация детского сада, получены материалы проверки Роспотребнадзора, проводятся другие мероприятия по установки обстоятельств произошедшего, — сказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что воспитанники детсада не отравились, как писали СМИ, а заразились энтеровирусом. По предварительным данным, это произошло из-за того, что в дошкольном учреждении не провели своевременно санитарную обработку.

Ранее сообщалось, что по решению суда работа детского сада "Золотая рыбка приостановлена на 60 суток. Учреждение опечатано. По данным регионального управления Роспотребнадзора, энтеровирусная инфекция была занесена в детсад ребенком. В ведомстве также заявили, что в детском саду выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.