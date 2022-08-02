Ростуризм назвал стоимость благоустройства центров 31 города России Глава Ростуризма Догузова назвала стоимость благоустройства центров 31 города России

Фото: Нижегородский кремль

Фото: Rukaba, Wikipedia

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале заявила, что 31 город России получит субсидии на обустройство туристических центров на общую сумму 6 млрд рублей. По её словам, города были определены по итогам конкурсного отбора, проведенного ведомством. Глава министерства отметила, что в рамках национального проекта по туризму города-победители смогут внедрить единый архитектурный и дизайн-код в городских центрах.

Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду, — написала Догузова.

В числе победителей оказались города Владивосток, дагестанский Дербент, Екатеринбург, Казань, Иркутск, Улан-Удэ, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск, Муром, Псков и другие.

Эстонское правительство ранее утвердило новые ограничения в отношении россиян. Теперь граждане России не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Помимо этого, теперь устраиваться на краткосрочную работу жителям России или Белоруссии можно будет только в том случае, если у работника на руках есть действующая эстонская виза.