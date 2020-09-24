Россиянку в Омске ударили по голове за разговор на татарском языке

66-летняя жительница Омска Люция Тимофеева получила удар кулаком по голове в маршрутке за то, что говорила по телефону на родном для неё татарском языке.
Об инциденте
Постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» Такой высокий, здоровый амбал, — рассказала женщина.
Тимофеева продолжила разговор, после чего мужчина ударил её по голове. Она утверждает, что до сих пор испытывает боль, а на месте удара осталась гематома. Пенсионерка предполагает, что удар мог быть нанесён костяшками пальцев.
Родственники убедили женщину обратиться в полицию. Своего обидчика она узнала, им оказался член местного садового товарищества. Региональное управление МВД приняло заявление в производство.
Поступок мужчины осудили в Совете «Региональная татарская национально-культурная автономия». Председатель организации Радик Миниханов напомнил, что в Омске живут представители более 100 национальностей, и все горожане имеют право говорить на любом языке.
Ранее NEWS.ru писал о жителе Великобритании, который обнаружил в себе математические способности после удара по голове.
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