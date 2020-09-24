Россиянку в Омске ударили по голове за разговор на татарском языке

https://static.news.ru/photo/f19d4634-fe7e-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

66-летняя жительница Омска Люция Тимофеева получила удар кулаком по голове в маршрутке за то, что говорила по телефону на родном для неё татарском языке.

Об инциденте сообщает региональное издание NGS55.ru. По словам Тимофеевой, она говорила негромко, отвернувшись к окну, когда сидевший рядом мужчина начал проявлять агрессию.

Постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» Такой высокий, здоровый амбал, — рассказала женщина.

Тимофеева продолжила разговор, после чего мужчина ударил её по голове. Она утверждает, что до сих пор испытывает боль, а на месте удара осталась гематома. Пенсионерка предполагает, что удар мог быть нанесён костяшками пальцев.

Родственники убедили женщину обратиться в полицию. Своего обидчика она узнала, им оказался член местного садового товарищества. Региональное управление МВД приняло заявление в производство.

Поступок мужчины осудили в Совете «Региональная татарская национально-культурная автономия». Председатель организации Радик Миниханов напомнил, что в Омске живут представители более 100 национальностей, и все горожане имеют право говорить на любом языке.

Ранее NEWS.ru писал о жителе Великобритании, который обнаружил в себе математические способности после удара по голове.