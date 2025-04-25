Россиянка решила помочь «Азову» и попала под следствие Белгородчанка Россинская предстанет перед судом за финансирование «Азова»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Белгорода Надежда Россинская предстанет перед судом за финансирование украинского нацбатальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Девушку обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, содействии террористической деятельности и госизмене.

По версии следствия, обвиняемая в социальной сети <…> размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи террористической организации «Азов», а также сама переводила денежные средства на ее финансирование, — сказано в сообщении.

Ранее в Сочи был задержан гражданин Румынии, подозреваемый в сборе информации об объектах противовоздушной обороны ВС РФ по заданию украинских спецслужб. Во время допроса молодой человек признался, что передал СБУ информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае. Он также отметил, что поддерживал связь с неким Владимиром, старшим сотрудником разведки.

В Крыму до этого задержали жителя Симферополя, который передавал Службе безопасности Украины данные о военных объектах на полуострове. Он общался с куратором через иностранный интернет-мессенджер. По словам мужчины, он был завербован бывшим одноклассником, с которым общался на бытовые темы.