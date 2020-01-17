https://static.news.ru/photo/885ca0b2-3948-11ea-8da6-fa163e074e61_660.jpg Храм Прокопия Праведного Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Жительница уральского города Красноуфимска отсудила у туроператора моральную компенсацию за посещение ликёро-водочного завода вместо запланированного программой тура визита в храм.

Женщина в январе 2018 года приобрела за 32,5 тысячи рублей двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. В программе значилась экскурсия в храм Прокопия Праведного, но после отъезда гид сообщил группе, что вместо посещения храма путешественников доставят на Устюгский ликеро-водочный завод и магазин при предприятии.

Вернувшись в Пермь, женщина обратилась с иском в суд. По информации «Интерфакса», она потребовала от туроператора «Регион Поволжье» неустойку в 67,9 тысячи рублей и 10 тысяч рублей за моральный вред.

Городской суд отказался удовлетворить иск женщины, но областной суд поддержал, частично удовлетворив исковые требования: три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и тысяча туроператору за нарушение условий договора.

Как писал NEWS.ru, другая пермская туристка в 2019 году отсудила 60 тысяч рублей у МВД за испорченный отпуск. Женщину остановили на границе из-за отсутствия нужной отметки в новом загранпаспорте.