Россиянка родила в машине скорой помощи, попавшей в ДТП в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянке пришлось рожать в машине скорой помощи, попавшей в ДТП в Южно-Сахалинске, сообщает региональное Министерство здравоохранения. Аварию спровоцировал водитель, который не уступил дорогу медикам, двигавшимся с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Схватки у находившейся в скорой женщины начались спустя несколько минут после случившегося. Врачи приняли решение принимать роды на месте.

На перекрестке одна из машин не уступила скорой дорогу, произошло столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, медработники сразу вызвали реанимобиль и сами приступили к ведению родов, — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Константин Горфункель.

Отмечается, что у женщины это уже вторые роды. У нее начались схватки, и врачи везли ее в перинатальный центр. После ДТП, когда уже начались сами роды, перемещение пациентки было невозможно. Через 10 минут на свет появилась девочка. Второй реанимобиль доставил их в медучреждение. Состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее полицейский наряд в Тосненском районе Ленинградской области принял роды у женщины прямо в автомобиле. Сержанты не растерялись и сделали все правильно, однако новорожденный не дышал. Они помогли ему сделать первый вздох и спасли тем самым малыша от смерти.