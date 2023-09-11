Двое петербургских полицейских приняли роды в машине и реанимировали малыша

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейский наряд в Тосненском районе Ленинградской области принял роды у женщины прямо в автомобиле, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что сержанты не растерялись и сделали все правильно, однако новорожденный не дышал. Они помогли ему сделать первый вздох и спасли тем самым малыша от смерти.

По данным канала, сообщение о том, что в поселке Шапки на дороге стоит беременная женщина с кровотечением, поступила в дежурную часть глубокой ночью. Экипаж срочно выехал к месту, вызвав параллельно скорую.

По прибытии стало ясно, что 37-летняя женщина не дождется приезда врачей, и полицейские приняли решение принять роды самостоятельно. Медики прибыли спустя несколько минут после родов, забрали роженицу с ребенком и увезли в больницу. Уточняется, что героями стали два сержанта, обоих зовут Иванами.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские спасли из горящего частного дома годовалого ребенка и трех пьяных взрослых. Родители младенца находились в состоянии алкогольного опьянения и не заметили опасности. На возгорание совершенно случайно обратили внимание полицейские, которые часто посещали этот дом ввиду того, что хозяева уже привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.