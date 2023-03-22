Полицейские спасли ребенка из горящего дома под Новороссийском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае полицейские успели спасти из горящего частного дома годовалого ребенка и трех пьяных взрослых, сообщает KP.RU. Родители младенца находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли заметить опасность, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Старший инспектор ОПДН по Новороссийску Инна Семисаженова и участковый уполномоченный полиции Александр Мисирян посещали эту семью часто, она состояла на профучете <...> Хозяева находились в состоянии опьянения и не могли объективно оценить опасность, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Верхнебаканском под Новороссийском. Полицейские случайно заметили возгорание в доме, который они часто посещали, ведь его жители состояли на учете и привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранители вынесли ребенка из его комнаты. Его родители в это время спали вместе с гостем после очередного застолья. Полицейские помогли им выбраться из горящего дома, после чего на место приехали пожарные и потушили огонь, однако дом уже был разрушен.

На данный момент устанавливаются причины возгорания. Здоровью ребенка и его родителей ничего не угрожает, пишет издание.

Ранее в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. В Следственном комитете по Иркутской области уточнили, что причиной трагедии могла стать детская шалость. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».