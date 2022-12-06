Россиянин расчленил троих человек и попытался совершить суицид в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Рудный Приморского края задержали подозреваемого в убийстве троих человек, сообщает РИА Новости. По информации следователей, им оказался бизнесмен Юрий Ющенко. Предполагается, что он раслчленил тела своих жертв, сжег их, а останки закопал на участке. Во время проверки на территории его дома сотрудники правоохранительных органов нашли улику, после чего коммерсант попытался совершить самоубийство.

Как сообщает агентство, полицейские пришли к Ющенко 25 ноября. Они хотели задать пару вопросов о его знакомой Ольге Коваленко, которая пропала на днях. Бизнесмен ответил, что ничего не знает. Полицейские уже собирались уходить, однако их внимание привлекла свежевскопанная земля во дворе.

Неожиданно хозяин почувствовал себя плохо, попросив разрешения принять таблетки. После он достал пистолет и попытался покончить с собой. Ющенко госпитализировали в ближайшую больницу с ранением головы.

Позже криминалисты определили, что погибших сначала расчленили, а потом сожгли. Правоохранители в том числе обнаружили труп Коваленко. Рядом с ее останками они раскопали с помощью трактора зарытый в землю автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».

Следователи устанавливают мотивы преступления и точное количество жертв. В данный момент они не могут допросить подозреваемого ввиду того, что он находится в реанимации. Предварительно, все трое были убиты в один вечер. Предположительная причина расправы — ссора во время застолья. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дальняя родственница Ющенко Светлана рассказала, что бизнесмен ранее служил в полиции. По ее словам, предпринимателя уволили после того, как узнали, что он напал с ружьем на своих родителей. Женщина уточнила, что бизнесмен проявлял садистские наклонности с малых лет: в детстве он убивал животных.

Раньше служил в милиции. Уволили после того, как однажды с ружьем гонял по огороду родителей. Юра еще с детства проявлял садистские наклонности: убивал собак и кошек. Как-то на глазах у дочери и малолетней внучки порезал ножом бывшую жену. Другая экс-сожительница называла его тираном. Но почему-то все ему сходило с рук, — сообщила Светлана.

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