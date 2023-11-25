Россиянин на спор помочился на Вечный огонь В Новосибирске задержали тувинца за осквернение Вечного огня

Фото: t.me/prokuratura_nso

В Новосибирске задержали пьяного уроженца Республики Тыва, который помочился на Вечный огонь, сообщает региональная прокуратура. Мужчина пробудет под стражей два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Житель Республики Тыва, осквернивший символ воинской славы России, отправлен в СИЗО. Установлено, что 23.11.2023 в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района г. Новосибирска, в присутствии иных лиц в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества, — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, инцидент произошел на территории Монумента Славы. Молодой человек осквернил памятник из-за спора с приятелем. Он решил проверить, можно ли погасить Вечный огонь, если справить на него нужду.

В тот же день подростки решили пожарить хлеб на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941–1945 гг.» на набережной в Энгельсе Саратовской области. Следователи проверяют информацию о правонарушении.

Ранее в ноябре в городе-герое Волгограде были задержаны две студентки, прикурившие сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».