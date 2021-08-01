Россияне смогут бесплатно получить землю в Арктике

Жители арктической территории России с 1 августа могут поучаствовать в программе «Арктический гектар» и бесплатно получить землю для личного использования или ведения бизнеса, говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Предоставление одного гектара — это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готов брать землю, возделывать её, строить на ней жильё, заниматься развитием бизнеса, — сказал зампред правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Там добавили, что участники программы сами решают, что им делать с выбранным участком. Министерство готово оказывать им дополнительную поддержку в освоении земли.

Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей, — сказал Трутнев.

Отмечается, что землю можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Выбрать участок можно на портале гектарварктике.рф, где доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощённой процедуре за месяц. Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).

Первые полгода «гектары» в Арктике будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что осенью в крупных городах Дальневосточного федерального округа ожидают значительного подорожания квартир. Это произойдёт из-за сезонного наплыва покупателей, когда многие вернутся из отпусков, при этом продавцы на фоне увеличения спроса активно поднимут цены.