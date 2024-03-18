Россияне решили на дому сделать обрезание ребенку и едва не погубили его Пара из Петербурга едва не погубила ребенка домашним обрезанием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге домашнее обрезание едва не закончилось трагедией: ребенка, которому исполнился всего месяц от роду, пришлось экстренно госпитализировать из-за сильного кровотечения, сообщает «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел 17 марта в одном из домов на Ростовской улице в Шушарах.

Уточняется, что родители малыша решили провести медицинское вмешательство по показателям здоровья ребенка, а не из-за религиозных соображений. Однако они не захотели обратиться к квалифицированным специалистам и пригласили на дом хирурга из центральной больницы города Тосно. Мужчина приехал в Россию из Таджикистана и получил гражданство РФ в 2009 году.

После обрезания у ребенка открылось кровотечение на половом органе, и родители все же вызвали бригаду скорой помощи. Малыша госпитализировали в Первую детскую больницу, сведений о его состоянии нет. Также издание сообщило, что по факту инцидента проводится проверка, правоохранительные органы получили соответствующий сигнал со стороны врачей.

Ранее 64-летний житель дома на Федоскинской улице в Москве несколько дней не обращался к врачам, получив сильнейшие ожоги на кухне. По данным Telegram-канала SHOT, пенсионер решил заняться самолечением и отвечал отказом на просьбы супруги пойти к медикам. В итоге через шесть дней его состояние резко ухудшилось, что в итоге привело к смерти.