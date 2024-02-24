Пенсионер обварился кипятком и скончался через шесть дней SHOT: житель Москвы с ожогами отказался от больницы и умер через шесть дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 64-летний житель дома на Федоскинской улице получил сильные ожоги, обварившись кипятком. Пострадавший отказывался от госпитализации и скончался через шесть дней после этого, передает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 12 февраля пенсионер готовил еду и случайно ошпарился кипятком. Его сожительница настаивала, чтобы мужчина обратился к врачам, но он отказывался от этого и даже не стал вызывать медиков на дом. Состояние москвича резко ухудшилось через шесть дней, сожительница все-таки вызвала бригаду скорой помощи, мужчину экстренно госпитализировали в больницу № 36 им. Иноземцева. У пострадавшего выявили ожоги III степени, начался некроз слоев кожи. Несмотря на все усилия, спасти жизнь пациента не удалось.

Ранее ученик подмосковной школы получил ожоги II и III степени после взрыва аккумулятора в кармане куртки. По словам пострадавшего, подросток во время вечерней прогулки услышал шипение, после которого раздался взрыв.

Также ранее сообщалось, что в Москве погиб 44-летний мужчина, который упал в ванну с кипятком и получил сильные ожоги. Мужчина в момент происшествия был нетрезв и не сразу понял, что вода слишком горячая.