Россиян возмутило заявление мэра Екатеринбурга о пассажирах без масок

https://static.news.ru/photo/af02ecda-13a9-11eb-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: екатеринбург.рф

Пользователи соцсетей раскритиковали екатеринбургского мэра Александра Высокинского, который заявил, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выгонять из него людей без защитных масок.

Комментаторы отметили, что подобные действия незаконны. Часть из них поинтересовались, нужно ли выталкивать пассажиров без масок на ходу и если да, то на какой скорости.

Высказывались также предположения, что, помимо кондукторов, в автобусах могут появиться профессиональные толкатели. Кроме того, пользователи соцсетей предложили решить проблему путём бесплатной раздачи масок.

В пресс-службе мэрии попытались объяснить, что слова градоначальника были восприняты слишком буквально и их не следует интерпретировать дословно, сообщает «Политика сегодня». Однако ситуацию это не исправило, большинство комментариев были негативными.

Отдельные пользователи встали на сторону Высокинского, приводя в пример отношение к соблюдению масочного режима в зарубежных странах.

Согласно последним данным, в Свердловской области выявлено за сутки 255 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели более 33 тысяч человек. За время пандемии выздоровели 25,5 тысячи жителей области, скончались — 718.

Ранее NEWS.ru писал, что в Благовещенске появились на улицах плакаты, сулящие скорую смерть людям, пренебрегающим мерами профилактики в условиях пандемии. Местные власти подобную агитацию одобряют, отмечая, что ситуация с коронавирусом в городе серьёзная.