Российский военный отказался участвовать в СВО и получил срок На Сахалине военному дали два года и восемь месяцев за отказ участвовать в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы военнослужащего, который отказался отправляться на специальную военную операцию в рамках мобилизации, пишет портал Sakh.online со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что в январе 2024 года мужчина в присутствии сослуживцев отказался выполнять приказ командира об отправке в зону СВО.

Его признали виновным по статье о «неисполнении приказа». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что судебный процесс проходил в присутствии личного состава воинской части. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии общего режима за отказ участвовать в военной операции на Украине. Его признали виновным в неисполнении приказа командования (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ).

До этого Восточный окружной военный суд приговорил военнослужащего Александра Парыгина из Читы к семи годам лишения свободы по делу о самовольном оставлении места службы. Мужчина сам явился в комендатуру спустя почти год нахождения в бегах. Его признали виновным и назначили отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.