Российский снайпер в одиночку уничтожил разведывательную группу ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил об уничтожении разведывательной группы ВСУ на Краснолиманском направлении, замеченной военнослужащими 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России. Во время засады в лесу российский снайпер в одиночку ликвидировал практически весь личный состав противника. Несколько украинских солдат погибли, еще один взят в плен, уточняет Lenta.ru.

На допросе пленный украинский боец рассказал, что является военнослужащим 100-й отдельной бригады территориальной обороны Украины с пунктом постоянной дислокации в Волынской области. Плененного солдата зовут Владимир Киндюк, на днях ему исполнилось 49 лет. По его словам, он был мобилизован в украинские войска больше года назад. Киндюк заявил, что всего в составе группы, которую российские бойцы встретили в лесу, находились шесть военных ВСУ, из которых половина остались на своих позициях.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео с ударом российских спецназовцев по украинскому складу боеприпасов, при уничтожении которого в воздух подлетел охранявший его боец ВСУ. На кадрах было видно, как украинского военнослужащего подбросило над землей на несколько метров.