Российский посол: Москва и Пхеньян сотрудничают не против кого-либо

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Россия и КНДР сотрудничают не против кого-либо, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире «Соловьев Live». По его словам, у обеих стран «позитивная повестка».

Мы сотрудничаем с КНДР не против кого-то. У нас позитивная повестка. Вот наши оппоненты говорят, что «вы заплатите цену». За то, что мы там взаимодействуем каким-то образом, «мы в общем-то введем новые санкции». У нас этого нет, — сказал Мацегора.

Москва и Пхеньян взаимодействуют для решения конкретных вопросов, повышения уровня жизни народа государств, а также укрепления сотрудничества в различных сферах, отметил посол. Самой главной задачей российско-северокорейского диалога он назвал поддержание мира и стабильности в регионе.

Недавно Александр Мацегора рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын остался удовлетворен результатами своей текущей поездки в Россию. Дипломат подчеркнул, что, насколько он может судить, северокорейская сторона считает визит успешным. Маршрут, который выбрал Ким Чен Ын во время своей поездки по России, свидетельствует о его стремлении укрепить общее взаимодействие с российской стороной, считает посол. Особое внимание он уделяет Дальневосточному федеральному округу, что, по словам Мацегоры, является приоритетом для северокорейского лидера.