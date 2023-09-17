Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от поездки в Россию Посол Мацегора: лидер КНДР Ким Чен Ын доволен результатами визита в Россию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался удовлетворен результатами своей текущей поездки в Россию, сообщил посол в Северной Корее Александр Мацегора, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что, насколько он может судить, северокорейская сторона считает визит успешным, несмотря на то, что он еще продолжается.

Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается, — подчеркнул Александр Мацегора.

Маршрут, который выбрал Ким Чен Ын во время своей поездки по России, свидетельствует о его стремлении укрепить общее взаимодействие с российской стороной, считает посол. Особое внимание он уделяет Дальневосточному федеральному округу, что, по словам Мацегоры, является приоритетом для северокорейского лидера. Дипломат подчеркнул, что это положительный момент, на который также ориентирована Северная Корея.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.