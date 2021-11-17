Российские заключённые помогут регионам в раздельном сборе мусора

Заключённые изготовят для 14 российских регионов баки для раздельного сбора мусора. Всего планируется поставить свыше 17 тысяч контейнеров, что составит более четверти от всех субсидируемых в 2021 году государством закупок. Как сообщили РБК в «Российском экологическом операторе» (РЭО), приобретение продукции осуждённых является их социальной миссией.

Мы могли бы заказать контейнеры у стороннего подрядчика, но приобретаем продукцию заключённых, чтобы дать им работу. Это наша социальная миссия, — заявил представитель оператора.

В РЭО пояснили, что ФСИН — это не только колонии строгого режима, где запрещено выходить за территорию, но и общий режим, когда заключённые работают, в том числе на производстве контейнеров. Также ФСИН зарекомендовала себя как «надёжный партнёр и поставщик».

В 2019 году замдиректора ФСИН Рустам Степаненко на совещании в Совете Федерации заявил, что у службы есть стремление «завоевать рынок» производства мусорных контейнеров в России.

Мощности позволяют увеличить выпуск продукции на 3 млрд руб. с дополнительным трудоустройством 2 тыс. осужденных, — говорил он.

Стоимость одного мусорного бака составляет почти 19 тысяч рублей. Поставки контейнеров будут осуществляться по госсубсидиям. В октябре 2021 года власти на эти цели выделили 46 регионам миллиард рублей на покупку 65,5 тысячи баков до конца года.

Наибольшее финансирование получили Воронежская и Тверская области, а также Кабардино-Балкария. Глава РЭО Денис Буцаев заверил, что организация проследит за целевым расходованием средств. По его словам, Россия должна начать сортировать все отходы к 2030 году. Также В России появится около 950 заводов по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для строительства предприятий нужно привлечь более 430 млрд рублей инвестиций. На данный момент для реализации проектов имеется 60 млрд бюджетных денег.