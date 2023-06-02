Российские военные отправят ВСУ «Привет» ТАСС: дроны «Привет-82» дооснащают и готовят к первому боевому применению в зоне СВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» направят в различные подразделения российских вооруженых сил в зону СВО. Ранее они успешно прошли летные испытания на территории ЛНР и сейчас производится оснащение их боевой части. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Око».

В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер», — рассказали в конструкторском бюро.

Там также добавили, что первое боевое применение состоится уже в ближайшие дни.

По информации «Око», сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов. Дальность их полета составляет до 30 километров, максимальная скорость — 140 километров в час. Беспилотники могут нести полезную нагрузку до 5,5 килограмма.

Также специалисты КБ «Око» провели испытания дрона в разведывательной версии. Были получены хорошие отзывы и рекомендации по доработке — в частности, следует несколько модифицировать камеры. После этого аппарат пойдет в серию.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о противодействии перемещению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силовыми ведомствами, который был принят в первом чтении. Поправки предлагают наделить правом сбивать БПЛА сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и МЧС.