Российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции Минобороны: российские военные отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия успешно отбила попытки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановить контроль над потерянными позициями, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. Бои шли у села Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции, — подчеркнул он.

Савчук также отметил, что авиационные и артиллерийские удары группировки нанесли противнику значительный урон, уничтожив большое количество военной техники и военнослужащих ВСУ.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия начала контрнаступление против российских вооруженных сил. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев планирует применять полученное от западных стран вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.