Российские торговые сети ответили на обвинения ФАС

Компания Х5 Group не согласна с действиями сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области, которые заявили о разных ценах на одни и те же продукты в соседних магазинах. В ведомстве пообещали изучить претензии ретейлера, сообщает «Российская газета» .

Сообщается, что в результате проверки в семи муниципальных образованиях региона выявлены завышенные цены на ряд продуктов в магазинах «Магнит» и «Пятёрочка». Так, в своём письме ФАС указывает на разницу в ценах на сахар — 50 копеек, на курицу — 1 рубль, на яйца — 3,7 рубля и т. д. Ведомство потребовало у торговых сетей устранить нарушения в течение 10 дней.

В Х5 Group сочли эти требования необоснованными. В ответном письме ретейлер указывает на то, что в 7 из 12 случаев «в сводной таблице с результатами проведённого мониторинга указаны цены на разные продовольственные товары». В двух случаях проверяющими была допущена ошибка. Лишь в одном эпизоде отличие цен на одни и те же товары действительно было, но объясняется это тем, что в одном из магазинов ввели скидку для привлечения клиентов.

В результате торговая сеть усомнилась в справедливости претензий ФАС, поскольку они сделаны на основе некорректных данных. Курское УФАС России приняло к сведению письмо Х5, сообщили в службе. При этом в ведомстве отмечают, что «дискуссия службы с торговыми сетями носит регулярный характер».

По мнению генерального директора агентства InfoLine Ивана Федякова, искусственное завышение цен на определённые товары невыгодно ретейлерам.

«Бороться со злоупотреблениями, доминирующим положением на рынке крайне важно. И совсем другое дело — коммерческая политика компаний. Внутри одного региона и даже на одной улице в магазинах одной торговой сети цена на одну и ту же тушку курицы может быть разная в зависимости от трафика, арендной платы и многого другого. ФАС стала самостоятельно инициировать дела, хотя потребителя это устраивало, если не было жалоб. Было заявление первого лица государства разобраться с высокими ценами — и после этого начались проверки. Создаётся впечатление, что это формальное выполнение такого поручения», — уверен он.

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также считает, что при рыночной экономике оперировать понятием «завышенные цены» нельзя. «Торговые сети иногда устанавливают на социально значимые продукты цены даже ниже себестоимости», — отметил эксперт.