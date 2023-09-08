Российские силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Выгоничский район Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Беспилотник ВСУ был сбит силами противовоздушной обороны РФ. В результате инцидента никто не пострадал, добавил глава области.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет <...> Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание, — написал Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Губернатор также выразил благодарность подразделениям ПВО за проделанную работу.

Telegram-канал Baza добавил, что украинский беспилотник врезался в здание завода микроэлектроники «Кремний Эл». По его информации, на пятом этаже постройки начался пожар. Огонь распространился на 20 квадратных метров, всех работников эвакуировали, говорится в публикации. МО РФ эту информацию не комментировало.

Днем ранее Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку атаки на Выгоничский район. Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ был сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений также нет.