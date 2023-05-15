Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова» в ДНР Минобороны: российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации «Азова» в ДНР

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Российская артиллерия нанесла удар по пункту временной дислокации батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

По его словам, артиллерийские подразделения также атаковали огневые позиции украинских военнослужащих в Белогоровке и Часовом Яре. В результате этих атак был уничтожен склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.

Астафьев также отметил, что авиация группировки «Юг» нанесла удар по пункту временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады Вооруженных сил Украины в населенном пункте Красное.

В ночь на 14 мая сообщалось, что в Тернопольской и Львовской областях слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, включая данные регионы. Под утро глава администрации Тернопольской области Владимир Труш рассказал, что в регионе вновь слышны взрывы. Он порекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео взрывов.