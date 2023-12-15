Российская модель попала в больницу после ДТП Модель Алина Робак попала в аварию в центре Петербурга

Фото: vk.com/alinarobak

Алина Робак

Модель Алина Робак попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, манекенщицу вместе с другой участницей аварии госпитализировали врачи.

ДТП произошло на Ново-Рыбинской улице, Робак и еще одна автоледи допустили столкновение автомобилей. Медики диагностировали женщинам ушибы головного мозга.

Как уточняет канал, 10 лет назад модель уже попадала в серьезную аварию, после которой ей пришлось проходить длительную реабилитацию. Девушка с мужем ехали на мотоцикле, когда на полосу встречного движения выехала машина, за рулем которой находился пьяный водитель.

Ранее ДТП с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошло на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. По предварительной информации, причиной стала прорванная труба. Вылившаяся вода быстро замерзла, из-за чего на дороге образовался каток.

Водители не успевали тормозить и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что один из легковых автомобилей залетел на крышу другого. Еще одна машина оказалась зажата между автобусом и иномаркой.