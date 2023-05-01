России предрекли атаку тысячи дронов на 9 мая Полковник запаса Иванников: России угрожают тысячи дронов ВСУ на 9 мая

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный политолог и директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников в интервью URA.RU заявил, что тысяча боевых дронов ВСУ могут атаковать Россию 9 мая. По его мнению, украинские военные стремятся нанести значительный удар, включая информационный, в тот момент, когда Россия планирует торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне.

Киевская военщина нацелена на то, чтобы нанести как можно более ощутимый удар, в том числе и информационный, именно когда в России планируются торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне. Киевский режим может использовать это время для провокаций и попытки контрудара. Это будет массированная атака дронов, — заявил эксперт.

Олег Иванников отметил, что Украина приобрела или получила бесплатно большое количество боевых летательных аппаратов по всему миру. Он считает, что одной из главных целей для ВСУ будет парад Победы в Москве.

Московское направление будет на острие главного удара. С этого и начнется дальше украинское контрнаступление, — подчеркнул Иванников.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 25 апреля в Московской области были обнаружены два упавших беспилотника. По информации канала, один из дронов упал в Раменском городском округе, другой — в Шатурском районе. Одно из устройств было с камерой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что в разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами, дроны оказались без опознавательных знаков, один из них был найден недалеко от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Эту информацию Минобороны России тоже не подтверждало.