Роспотребнадзор контролирует состояние людей после инцидента на Камчатке

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Роспотребнадзор контролирует состояние людей после загрязнения воды на Камчатке, все обратившиеся обследуются, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.

Все обращения анализируем с начала августа. На сегодняшний день не было ни одного экстренного извещения. Сегодня со всеми, кто обращался с кожными симптомами, мои коллеги работают, всех опрашивают, обследуем, есть ли нарушения здоровья — всё это делается, — отметила Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также сообщила, что были взяты пробы погибших рыб. Дополнительно были отобраны более 200 килограммов проб воды и грунта. Они доставлены для исследования в Москву.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.