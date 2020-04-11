Росгвардия усилит ОМОНом карантинные патрули в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/1f0cc744-7c24-11ea-920b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Власти Московской области привлекут больше патрулей Росгвардии для контроля за порядком и соблюдением режима самоизоляции в условиях ограничений по коронавирусу. Число патрульных начнут рассчитывать, ориентируясь на «индексы самоизоляции» каждого конкретного города.

Бойцы ОМОН совместно с инспекторами ГИБДД будут обеспечивать соблюдение режимных мер на постах ГИБДД трасс федерального значения, — цитирует Gazeta.ru заявление главного управления региональной безопасности Московской области.

Силовики займутся проверкой документов и цифровых пропусков, получение которых с 15 апреля станет обязательным для перемещения по Москве и Подмосковью.

Как писал NEWS.ru, пропускной режим станет общим для всего Московского региона — главного очага распространения коронавируса в стране. Власти решились на введение цифровых пропусков на фоне ускорения темпов распространения инфекции, отмеченного на этой неделе.

В столице зарегистрировали почти 8,9 тысячи пациентов с COVID-19, в Подмосковье — более тысячи.