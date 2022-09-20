Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320-214 Н. Пржевальский авиакомпании «Аэрофлот»

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 28 сентября, говорится на сайте организации. Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. В последний раз режим ограничения полетов продлевали до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.

Накануне стало известно, что Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября. Об этом сообщил министр транспорта страны Бандула Гунавардана. По его словам, сначала власти намерены запустить рейсы из Москвы в Коломбо — самый большой город Шри-Ланки и ее неофициальную столицу — и обратно.