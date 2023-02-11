Рогов: тысячи иностранцев хотят пойти добровольцами в зону СВО

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в южном секторе СВО

Тысячи иностранцев изъявили желание стать добровольцами и отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, среди этих людей есть граждане США, Великобритании, Бразилии и не только.

Количество желающих исчисляется тысячами. Это не столько постсоветское пространство, сколько жители экономически развитых стран: США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, включая Бразилию, Аргентину, — сказал Рогов.

Он добавил, что многие из добровольцев умело обращаются с оружием. Рогов считает, что их участие в спецоперации положительно отразится на СВО.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале ответ владельца компании Евгения Пригожина на вопрос CNN, почему руководство ЧВК «Вагнер» перестало вербовать заключенных в России. Пригожин объяснил это тем, что заявления на вступление в частную военную компанию подали около 10 млн граждан США, из которых для службы планируется отобрать около миллиона.